“Mi vergogno che nel nostro paese ci siano persone così maleducate, sporche e incivili”

Le immagini sono eloquenti e non lasciano certo spazio all’immaginazione. E hanno provocato una forte reazione della sindaca di Villacidro, Marta Cabriolu, che ha deciso di pubblicarle su facebook. Buste di spazzature e rifiuti in ogni angolo della cittadina. Con un lungo post sfoga l’amarezza di vedere la città di cui è alla guida in queste condizioni.

“Io mi vergogno da Sindaco e da cittadina che nel nostro paese ci siano persone così maleducate, sporche e incivili- scrive-. Mi vergogno che gli utenti della Casa della Salute ( e non solo) siano costretti a vedere tutta quell’immondezza buttata per strada. Mi vergogno quando alcune persone mi si rivolgono in quei modi e in quei toni cosi poco rispettosi, perché questo è indice di grande e grave ignoranza. Vorrei cogliere l’occasione per ricordare a queste persone che Villacidro ha un servizio di igiene urbana efficiente. Vorrei ricordare che i nostri rifiuti vengono ritirati dalle nostre case e che per questo paghiamo la Tari e, dal momento che ci lamentiamo tutti del costo elevato, vorrei farvi sapere che è anche grazie a voi cittadini maleducati e incivili che le bollette sono così “ salate”. Infatti, una corretta differenziazione dei rifiuti produce una diminuzione degli stessi e una riduzione del relativo costo di smaltimento.

L’ERBA. La vediamo tutti. Ogni anno abbiamo il mese dell’erba alta, delle strade sporche, della corsa contro il tempo per la prevenzione degli incendi. Non c’è bisogno di “tag” continui su zone da pulire. Abbiamo la mappa del territorio e un cronoprogramma da seguire, con le priorità, ma sarà pulito tutto il paese. Non si può pensare che si possa fare in due giorni. Ogni anno, a maggio, è sempre così. Abbiamo la memoria corta, evidentemente. Quest’anno abbiamo l’aggravante della grande piovosità e questo ha fatto crescere l’erba in modo esponenziale. Come sapete e come ho detto più volte, il Comune si trova in un periodo di grave carenza di fondi e con pochissimo personale di cantiere che possa essere impegnato nell’attività di sfalcio. Nonostante questo, si sta procedendo speditamente, costretti ogni tanto a rallentare per ripulire le discariche a cielo aperto di “ VOI incivili e maleducati”. Abbiamo deciso di utilizzare la somma di 15000€ per affidare lo sfalcio a operatori specializzati che cureranno le aree d’interfaccia, dal momento che Forestas e Consorzio di Bonifica quest’anno non ci aiuteranno nella pulizia che normalmente era affidata a loro.

Vorrei concludere con due piccoli inviti.

Cari cittadini, lo scorso 14 aprile è stata pubblicata l’ordinanza per la pulizia dei cigli stradali e delle aree verdi di proprietà privata. Avete tempo fino al primo giugno per ottemperare. In difetto partirà l ‘attività di controllo e quella sanzionatoria.

Cittadino maleducato e incivile, il tempo che perdi a salire in auto per andare in un luogo distante da casa tua per buttare dal finestrino i tuoi rifiuti, impiegalo per differenziare la tua spazzatura. E’ più semplice e veloce, dovrai solo portarla sotto casa, con grande beneficio di tutti. A coloro che utilizzano la via Guido Rossa e la via Rosa Luxemburg come discarica di servizio, dico la stessa cosa. Il servizio di igiene urbana funziona bene anche da voi. Siete pregati di usufruirne nel modo corretto. Fatelo se avete un briciolo di coscienza, fatelo se amate il vostro paese.

Io amo il mio paese. Sarei felice di poter apprezzare una maggiore sensibilità di tutti nella cura dei nostri spazi e del nostro verde.

In fin dei conti….L’ASPETTO DI UN PAESE E’ LO SPECCHIO DI CHI LO ABITA.”

Buongiorno a tutti.Ho riflettuto molto sulla decisione di scrivere questo post. Sono consapevole che molti preferiscano… Posted by Marta Cabriolu on Saturday, May 19, 2018

Ultima modifica: 19 maggio 2018