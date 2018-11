A Pirri parte la rivoluzione – sinora solo sulle carte prodotte dalla commissione Urbanistica – legata alla riqualificazione di via Italia. Più spazi pedonali, e allo studio c’è un restringimento della strada. Marcello Piras, macellaio, è contrario: “Ci vogliono più parcheggi, ce ne sono pochi e i clienti si trovano in difficoltà quando vengono qui, i più fortunati passano mezz’ora a fare giri”, sostiene Piras. “Il rischio è quello di un calo di affari, qui siamo in pieno centro”. Via Italia si trova nel bel mezzo della “zona rossa”, con piazza Italia che, a ogni pioggia intensa, finisce sott’acqua: “Un fatto che a noi comporta problemi, tutto si blocca e non lavoriamo”.