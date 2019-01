Mette al guinzaglio la compagna che voleva lasciarlo: altro assurdo caso di violenza sulle donne. Violenza choc a Napoli, racconta il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Un uomo ha messo al collo della compagna il guinzaglio del cane perché “lei voleva lasciarlo”. Arrestato in flagrante dagli agenti della polizia locale e giudicato per direttissima, è stato condannato a un anno e 4 mesi.

Il fatto è avvenuto nei pressi dei Gradoni di Chiaia. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, l’uomo ha detto che la donna era svenuta per un malore e che lui stava tentando di farla rinvenire. Le persone presenti continuavano però a inveirgli contro, raccontando ben altra storia. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure alla vittima per poi portarla all’ospedale Cardarelli. Ha una prognosi di 21 giorni. L’aggressore, invece, è stato dapprima condotto in un vicino locale pubblico anche per sottrarlo all’ira della folla e poi negli uffici della polizia locale. Una volta in ospedale la donna ha raccontato che il compagno aveva reazioni violente per via della gelosia. L’episodio del guinzaglio sarebbe solo l’ultimo di una lunga serie”.

