Metro a Cagliari: con linea Bonaria-Poetto arriva il nuovo Ponte Vittorio

Allo stato attuale è in fase di progettazione. Ma è certo che con è arrivo una seconda linea della metropolitana leggera in città. Si tratta della Linea 4 direttrice Poetto che porterà con sé una nuova grande opera nel capoluogo: l’ampliamento del Ponte Vittorio. Il tracciato (progetto dell’Arst, finanziamento dalla Città metropolitana) si sviluppa per circa 4,3 km e si stacca dalla fermata Bonaria della linea 3 (quella che collega piazza Repubblica a piazza Matteotti i cui lavori partiranno nei prossimi mesi. Lungo il tracciato (sicuro l’attraversamento di viale Diaz, viale Campioni d’Italia e viale Poetto) sono presenti 6 fermate. Una davanti alla basilica di Nostra Signora di Bonaria, un’altra allo stadio Sant’Elia e c’è poi il capolinea di Marina Piccola al Poetto (per la quale è già stata votata la variante urbanistica), mentre le altre tre fermate sono ancora da individuare. Il progetto vede un’importante opera al suo interno: la ricostruzione, con allargamento lato Amsicora, del Ponte Vittorio che avrà due corsie in più nuove di zecca.

Ultima modifica: 8 gennaio 2019