La minoranza abbandona l’aula e il Consiglio Comunale di Monserrato nella seduta odierna approva il nuovo Piano di Protezione Civile.

Con la sola partecipazione al voto della maggioranza guidata dal Sindaco Tomaso Locci, il Consiglio Comunale di Monserrato approva il nuovo Piano di Protezione Civile, provvedimento che aspettava un suo aggiornamento da ormai 13 anni, sin dal 2006.

“Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore traguardo raggiunto in cosi poco tempo dal nostro insediamento; ormai non si contano più i provvedimenti adottati in poco piu di un anno dalla maggioranza che mi sostiene – dichiara il Sindaco Locci – . Duole constatare che perfino di fronte ad un provvedimento, finalizzato alla salvaguardia della vita umana dei nostri cittadini in caso di calamità naturali in una citta a forte rischio idrogeologico come Monserrato, e adottato dopo 13 anni di inerzia da parte di coloro che oggi siedono nei banchi dell’opposizione, la minoranza abbia in blocco abbandonato l aula giustificando tale irresponsabile atteggiamento con un ennesimo e pretestuoso motivo di natura procedurale e regolamentare che, come sinora accaduto, è stato e sarà rispedito al mittente.”

Le novità : la presenza di un metereologo, l’ attivazione di un sistema di allerta wifi capace di raggiungere tutti i cittadini mediante un sistema di messaggistica istantanea, l’individuazione di precise procedure da seguire e di identificate aree di raccolta, sino alla nuova mappatura delle zone a rischio calamità , e tanto altro per rendere Monserrato una città più sicura.

“Faccio i miei complimenti a tutta la compagine di maggioranza, all’assessore Maristella Lecca e al Comandante della Polizia Locale Massimiliano Zurru, che insieme al lavoro delle Commissioni competenti hanno confezionato questo importante risultato. – prosegue il Sindaco Locci nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile – L alluvione del 2008 , con le sue conseguenze, è stato un monito per la nostra attività in merito; altrettanto non lo è stato per coloro che erano al governo negli ultimi 20 anni che, dopo un inerzia protrattasi per troppo tempo nel non aggiornare un piano oramai vecchio e desueto, si sono oggi palesati indifferenti alle sorti dei nostri cittadini, abbandonando l aula nonostante il loro coinvolgimento nella predisposizione del piano. Ci assumeremo responsabilmente gli oneri e gli onori dei nostri traguardi che stanno costruendo La Nuova Monserrato, lasciando il “gruppo degli irresponsabili” e, cosa ancor più grave, i loro due ex Sindaci, al giudizio dei cittadini.”

L’ adozione del Piano Comunale di Protezione Civile Comunale è necessaria a tutti i Comuni al fine avere di avere uno strumento organico e di immediata consultazione, che permetta di gestire in modo coordinato eventuali emergenze che possono verificarsi; è finalizzato quindi ad affrontare situazioni di emergenza mediante la realizzazione di un sistema coordinato di azioni ed organismi in grado di cooperare, a livello comunale e con gli enti sovraordinati ed il coinvolgimento delle Associazioni operanti nel settore sul territorio, al fine di rendere più sicure le nostre città in caso di eventi calamitosi.

Il Piano di Protezione Civile sarà presto fatto conoscere ai cittadini mediante attività di divulgazione e promozione.

Ultima modifica: 2 febbraio 2018