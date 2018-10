Meteo in Sardegna in rapido e forte peggioramento dalla metÃ  di questa settimana: ecco le previsioni

Meteo in Sardegna in rapido e forte peggioramento dalla metà di questa settimana. Ecco le previsioni dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna: “Il motivo è semplice: avremo una circolazione del vento prevalentemente meridionale.

Tali correnti verranno sospinte in Sardegna da un vortice ciclonico in approfondimento sulla Penisola Iberica, laddove stazionerà per più giorni riuscendo tra l’altro ad arrecare un peggioramento meteo fin sulla nostra regione. Peggioramento che, stante gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici di previsione, dovrebbe riguardarci principalmente nella giornata di mercoledì. Martedì avremo un parziale aumento della nuvolosità, con nubi via via più consistenti sui settori meridionali dell’Isola. Qui, entro fine giornata, si potrebbero già manifestare i primi scrosci di pioggia.

Dovrebbero essere proprio le coste meridionali e nuovamente la fascia orientale a subire gli effetti del maltempo di metà settimana. Coi venti di Scirocco ci aspettiamo piogge localmente intense, anche a carattere di rovescio o temporale. Non escludiamo la possibilità di qualche nubifragio, anche perché dal mare potrebbero giungere celle temporalesche particolarmente cattive. Mercoledì, tra l’altro, proporrà variabilità con possibilità di locali acquazzoni anche nel resto dell’Isola, in particolare durante le ore centrali del giorno.

La situazione dovrebbe migliorare gradualmente a partire da giovedì, anche se soprattutto nella prima parte della giornata non mancheranno ulteriori precipitazioni nel Sarrabus e lungo la fascia orientale”.

Ultima modifica: 8 ottobre 2018