Meteo in peggioramento e rischio gelate, Spano: “Massima prudenza nelle strade dell’Isola”

“Il comunicato di condizioni meteo avverse diramato oggi dalla Protezione civile della Regione Sardegna suggerisce a tutti la massima prudenza nelle strade dell’Isola, in particolare per coloro che viaggiano su mezzi a due ruote, alla luce del considerevole abbassamento delle temperature previsto per le prossime ore. Da zona a zona la situazione potrĂ mutare notevolmente, tuttavia in molte localitĂ sarĂ alta la possibilitĂ della formazione di ghiaccio. E questo a prescindere dalle eventuali nevicate che dovessero verificarsi a certe quote. Raccomandiamo a tutti di attenersi alle disposizioni date dalla Protezione civile”. Così l’assessora della Difesa dell’Ambiente, Donatella Spano avvisa i cittadini a seguito dell’avviso di condizioni meteo avverse della protezione civile della Sardegna, che da questo pomeriggio vede arrivare il grande freddo.