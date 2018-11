Meteo, in arrivo dalla Spagna una nuova perturbazione verso la Sardegna

Il maltempo sembra non volerci proprio abbandonare, dopo una giornata di tregua, quella di oggi, in arrivo un’altra perturbazione dalla Spagna che tira dritto verso l’Isola. A confermarlo gli esperti del Meteo Sardegna: “TransiterĂ nella giornata di martedì, determinando l’ennesimo peggioramento meteo. Fortunatamente stavolta dovrebbe trattarsi di un “normale” peggioramento atlantico, con piogge in rapido transito su tutta la regione. Mercoledì – spiegano – prevediamo un generale miglioramento che dovrebbe garantire schiarite abbondanti, eccezion fatta per qualche sporadico residuo annuvolamento sulla Sardegna occidentale. Nubi peraltro che non dovrebbero piĂą rappresentare una minaccia, tant’è che la probabilitĂ di nuove piogge sarĂ praticamente nulla. Le temperature, grazie soprattutto al piĂą consistente soleggiamento, dovrebbero far registrare un generale rialzo principalmente nei valori massimi”.

Ultima modifica: 5 novembre 2018