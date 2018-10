Meteo, fine settimana col sole ma da lunedì potrebbe nuovamente peggiorare

Il maltempo che ha flagellato il Cagliaritano nei giorni scorsi, sembra da diverse ormai aver dato tregua. Un evento eccezionale per la sua portata che ha fatto una vittima ad Assemini, Tamara Maccio 45 anni, un disperso nel territorio di Castiadas Nicola Campitiello 38 anni, e 70 sfollati a Capoterra. Sono caduti oltre 500 millimetri di pioggia, quelli che cadono in un anno intero per capire la portata. Ma fortunatamente il peggio è passato e sull’Isola attualmente splende il sole.

Secondo i meteorologi di Meteo Sardegna “ci attende un weekend tutto sommato di tempo buono.” C’è un ma: secondo alcuni modelli sempre secondo gli esperti “non sarà un miglioramento definitivo perché già domenica si dovrebbe assistere all’arrivo di altre nubi da ovest, nuvolosità innescata dall’ennesimo affondo depressionario sulla Penisola Iberica ed anche in questo caso andrà monitorato con molta attenzione in quanto potrebbe strutturarsi un nuovo vortice di bassa pressione in posizione non dissimile da quello che ha provocato l’ondata di maltempo di questi giorni. E’ inutile fasciarsi la testa prima di sbatterla, sappiamo infatti che simili configurazioni possono mutare non soltanto da un giorno all’altro ma anche a evento in corso.”

