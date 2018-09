Notte di paura a Quartu Sant’Elena per un’automobile in fiamme, una Mercedes, in via Su Sciopadroxiu. Il rogo, scoppiato per cause ancora da chiarire, è stato visto da molti cittadini. Qualcuno ha subito chiamato il 115, e sul posto è piombata una squadra del pronto intervento dei Vigili del fuoco e un’autobotte. L’automobile era parcheggiata sul bordo della strada, in un’area sterrata.