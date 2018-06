Menopausa, studio rileva che le donne accusano sintomi anche tra 70 e 80 anni

I sintomi della menopausa non sono più solo per la mezza età, secondo un nuovo studio della Mayo Clinic pubblicato questo mese sul Journal of the North American Menopause Society . Lo studio, condotto dai ricercatori della Mayo Clinic, ha raccolto dati da circa 5.000 donne. Quando è stato chiesto se hanno avuto sintomi comunemente associati alla menopausa, come vampate di calore e sudorazioni notturne (sintomi vasomotori), una percentuale significativa ha riferito di averli ben oltre i 60, 70 e 80 anni. “Il numero di donne nello studio che hanno entrambe segnalato e ricercato la gestione dei sintomi fa luce su quello che potrebbe essere un bisogno medico insoddisfatto per le donne di età superiore ai 60 anni”, afferma Paru David, specialista della menopausa presso la Mayo Clinic in Arizona, che è un autore di studio. “Con una maggiore consapevolezza, i medici possono identificare questi sintomi dolorosi e rivedere le opzioni di trattamento con le donne, il che può portare a una migliore qualità della vita”. Le donne di età superiore ai 60 anni che presentavano sintomi vasomotori da moderati a gravi (vampate di calore) avevano più probabilità di essere sposate o in una relazione impegnata, e meno probabilità di auto-riportare la propria salute come eccellente. Coloro che hanno avuto esperienza di menopausa chirurgica o menopausa indotta hanno anche più probabilità di riportare sintomi vasomotori oltre 60. La caffeina sembra aumentare la probabilità di sintomi vasomotori nelle donne di età superiore ai 70 anni. Lo studio ha anche rilevato che le donne che usano la terapia ormonale, riporta Giovanni D’Agata, presidente dello“Sportello dei Diritti”, hanno meno probabilità di segnalare vampate di calore da moderata a grave e sudorazioni notturne. I ricercatori si aspettavano questo. Il beneficio di iniziare la terapia ormonale della menopausa in donne adeguatamente selezionate supera generalmente il rischio per le persone di età inferiore ai 60 anni e entro i 10 anni dalla menopausa. Tuttavia, non è chiaro quando il momento appropriato è quello di fermare gli ormoni. La Northern Menopause Society, la Endocrine Society e l’American College of Obstetricians and Gynecologists raccomandano contro la sospensione arbitraria della terapia ormonale in menopausa basata solo sull’età. Le donne dovrebbero discutere della durata della terapia ormonale con i loro fornitori di assistenza sanitaria che possono discutere di rischi e benefici individualizzati per prendere decisioni terapeutiche. “Le donne tra i 60, i 70 e gli 80 anni che stanno ancora vivendo i sintomi della menopausa dovrebbero parlare con i loro medici per trovare un piano di trattamento – e sollievo – che possa migliorare la loro qualità della vita”, dice Juliana Kling, MD, specialista della menopausa alla Mayo Clinic Arizona, che è un co-autore.

Ultima modifica: 5 giugno 2018