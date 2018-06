Maxi tamponamento sulla SS 554, coinvolte 5 auto: traffico in tilt

Incidente sulla SS 554, traffico in tilt.

Il traffico è fortemente rallentato a causa di un tamponamento che ha coinvolto cinque auto.

Pare che un motociclista sia caduto a terra, forse per la presenza di una chiazza d’olio sull’asfalto, e che le auto dietro di lui abbiano frenato bruscamente per evitare di colpirlo.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8, in orario di ingresso a Cagliari per molti lavoratori. Forti disagi anche per i turisti diretti all’aeroporto di Elmas.

Leggere ferite per il centauro.

Sul posto la polizia stradale.

F.G.

Ultima modifica: 11 giugno 2018