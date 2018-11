Maxi evasione fiscale nel Cagliaritano, 1,2 milioni nascosti da ristoranti e sale giochi

Nell’ambito delle attivitĂ di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno concluso tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante imprese del capoluogo e dell’hinterland operanti nel campo della ristorazione, del commercio di prodotti sanitari e dei giochi da intrattenimento. Le indagini hanno riguardato il triennio 2014-2017, sono state avviate dopo un’analisi effettuata su alcuni contribuenti la cui posizione, censita nelle diverse banche dati, presentava indici di anomalia per quel che riguarda la presentazione delle previste dichiarazioni dei redditi e dell’Iva.

L’azione dei Finanzieri si è basata sia sull’analisi dei registri contabili sia sulla ricostruzione della reale dimensione commerciale della attivitĂ sottoposte a verifica. Ed è emerso il “nero”. L’esito complessivo delle verifiche ha portato ad accertare le imprese hanno nascosto al fisco ricavi per 1269000 euro, dichiarando un’Iva inferiore a quella reale per altri 31242 euro. In due casi, le attivitĂ ispezionate sono risultate “evasori totali”.

Ultima modifica: 30 novembre 2018