Maxi allagamenti sulla Ss 195 tra Capoterra e Frutti d’Oro, grandi disagi per gli automobilisti

di Paolo Rapeanu

Il maltempo in Sardegna non risparmia, purtroppo, nemmeno la zona di Capoterra. E, tra La Maddalena spiaggia e Frutti d’Oro sono molti i tratti di 195 allagati. Il traffico va molto a rilento e, anche se la pioggia sembra aver concesso una tregua, i disagi per chi si trova alla guida sono molti. “Un gran casino, √® tutto allagato”, cos√¨ il sindacalista Luca Locci, che ha inviato alla nostra redazione delle fotografie che lasciano ben poco spazio all’interpretazione.

Sul posto sono gi√† presenti agenti della polizia Municipale e tecnici dell’Anas.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018