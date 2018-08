Maurys, nuova apertura a Selargius: via alle assunzioni, ecco come candidarsi

Un nuovo imponente maxi store Magazzini Maurys aprirà a breve in via del Lavoro a Selargius, nella strada che collega Sinnai e Settimo San Pietro alla S.S. 554.

Per candidarsi alle selezioni del personale per la nuova apertura di Selargius. Per candidarsi compilare il modulo al link http://92.223.221.45/webmaurys/hcurricu.cgi, inserendo tutti i dati personali ed allegando il curriculum vitae.

L’apertura di un nuovo maxi store commerciale nell’hinterland cagliaritano riaccenderà la polemica col mondo del piccolo commercio del centro storico della città, sempre più in crisi stretto tra crisi dei consumi, vendite on line e concorrenza dei centri commerciali.

