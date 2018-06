Mattonelle ko alla Marina, pavimentazione choc: “In tanti caduti con gli scooter”

Mattonelle disconnesse nel quartiere della Marina, diversi abitanti sono caduti con lo scooter rischiando gravi infortuni. La pavimentazione è saltata soprattutto in via Sicilia e piazza Sant’Eulalia, rendendo la vita difficile ai residenti e a chi opera nel commercio effettuando consegne a domicilio. “Chiediamo al Comune di intervenire al più presto perchè qui qualcuno rischia di farsi male seriamente- denunciano i cittadini della zona- bisogna assolutamente sistemare le mattonelle che dopo le ultime piogge sono saltate in serie. La situazione è pericolosissima”. Ora la palla passa all’amministrazione comunale dopo le segnalazioni dei cittadini a Cagliari Online. SEGNALATE LE VOSTRE STORIE SU CASTEDDU ESTATE al numero Whatsapp 380 747 6085.

Ultima modifica: 4 giugno 2018