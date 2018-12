Matteo Pilia ha 29 anni ed è di Villaputzu. Una laurea in tasca in Scienze dell’amministrazione e un master in arrivo preso telematicamente. Fin qui tutto bene, però… C’è un però. Matteo è affetto, sin dalla nascita, da una tetraparesi spastica. Se vuole spostarsi, anche solo per un centimetro, ha difficoltà enormi a farlo in autonomia. Tanto più se c’è da fare i conti con le barriere architettoniche: “Nel polo giuridico è pieno, anche a causa dell’anzianità degli edifici. Ho potuto contare sull’aiuto di ragazzi dell’Ersu e, soprattutto, sulla mia famiglia. Qualche volta”, confida Pilia, “ho dovuto pagare delle persone perché mi aiutassero a raggiungere le aule o, anche, ad andare ai servizi igienici”.

“È inaccettabile e inammissibile che nel 2018, in piena era tecnologica, esistano ancora queste discriminazioni. Se un disabile non potesse contare sull’aiuto di nessuno, infatti, sarebbe costretto a rinunciare a seguire le attività didattiche, non godendo degli stessi diritti di un normodotato”.

