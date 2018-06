Matteo Salvini promette: piazzerò la polizia davanti alle scuole contro la droga. Nuova esternazione ad effetto del ministro degli Interni: “Le droghe, vecchie e nuove, rovinano la vita a migliaia di ragazzi e alle loro famiglie. Voglio combattere gli spacciatori di morte con ogni mezzo e in ogni luogo, anche vicino alle scuole dei nostri figli.

Ma a qualcuno non va bene neanche questo, non ho parole…

Io tiro dritto, prima viene la salute dei nostri figli!

Ultima modifica: 22 giugno 2018