Matteo Salvini a Cagliari per il trionfo di Solinas: “Cari sardi, l’ora del cambiamento Ã¨ arrivata”

Matteo Salvini arriva a Cagliari per festeggiare il trionfo di Christian Solinas e della Lega. Il numero uno del “carroccio” dispensa sorrisi, abbracci e baci con tutti i colleghi politici presenti all’hotel Regina Margherita: “Ci davano testa a testa con la sinistra, che alla fine ha pure esultato per essere arrivata seconda. Ditemi dove devo firmare perché una situazione simile si ripeta anche nel resto dell’Italia. Festeggiamo una vittoria importante del centrodestra, ringrazio chi si è impegnato in passato, quando ancora essere leghisti sardi significava essere presi in giro”, dice Salvini.

Il numero uno della Lega spera in tempi rapidi per la composizione della squadra di governo regionale: “Già in Abruzzo ci stanno mettendo troppo…”. Per l’Isola “è iniziato il cambiamento, tornerò spesso qui da voi per monitorare la situazione”. Accanto a lui il neo presidente sardo Christian Solinas: “Cambieremo la sanità, addio all’Asl unica. Basta con i giovani che devono partire lontano per avere un tozzo di pane”.

Ultima modifica: 27 febbraio 2019