Massimo Zedda: “Vinceremo per la Sardegna, nessun veto agli assessori della giunta Pigliaru”. Il candidato presidente del Pd apre dunque la porta ad Arru e agli altri assessori della giunta Pigliaru: potranno essere presenti nelle liste, evidentemente premiati per l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni a parere dei partiti della coalizione di centrosinistra. Anche se in futuro potrebbe esserci discontinuità . Oggi, a margine del tavolo della coalizione, il sindaco di Cagliari ha tracciato i suoi obiettivi e ha dichiarato all’Ansa: “”Vogliamo vincere per la Sardegna, lo sviluppo, il lavoro. Ci riuniremo periodicamente, ci sarà anche una lista del presidente e una degli amministratori”, con molti sindaci del centrosinistra pronti cioè a scendere in campo per sostenerlo.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019