Mario Donato Vinci: vola in Bulgaria la piccola star sarda della canzone internazionale

In Bulgaria c’è un sassarese che in questi giorni sta rappresentando la Sardegna e l’Italia al il 16esimo “International pop music contest”, il Festival internazionale della canzone di Silver Yantra a Veliko Tarnovo. È Mario Donato Vinci, una piccola star di dieci anni d’età con un lungo curriculum alle spalle incorniciato di successi: dalla partecipazione al 58esimo Zecchino d’Oro nel 2015 con “Il gonghista”, al trionfo lo scorso anno in Romania per il Festival Internazionale Euro Pop Music Vision di Bucarest, che lo ha visto conquistare il trofeo di categoria con l’inedito “Rock del Cane e del Gatto”. E questo solo per menzionare i più significativi.

Mario Donato, che è arrivato il 27 settembre nella città di Veliko Tornovo, sede del festival, fino al 30 di questo mese si esibirà sul palcoscenico dell’importante manifestazione, cercando di sbaragliare la concorrenza con una canzone inedita realizzata appositamente per lui.

È il “Tram Rock”, un brano dal ritmo trascinante scritto da Pino Caserta, autore di origini napoletane ma ormai sardo d’adozione. Sulle note di “Tram Rock”, che è già stato registrato dallo Studio Emme 61 Record di Nino & Alessandro Sgambati di Napoli, è stata sviluppata la coreografia di Giuseppe Madeddu, maestro della F.Art Studio Dance di Sassari.

In Bulgaria la canzone italiana è molto apprezzata e Mario Donato è già riuscito a farsi apprezzare durante le prime esibizioni, accolto con ospitalità e simpatia, accompagnato dai genitori Dora e Paolo che lo seguono sempre con grande emozione. La partecipazione in Bulgaria arriva grazie alle selezioni del Festival internazionale di Uta, che quest’anno è stato arricchito con la semifinale “Città di Sorso”. Un grande in bocca al lupo è arrivato da tutti gli amici e i fan di Sassari, che possono seguirlo il 28 e 29 settembre in diretta streaming dalle 13.30 alle 16.30 su silveryantra.org, cliccando sul link “tv video”.

