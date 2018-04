Marialuisa, ex prof 84enne: “Molti dipendenti degli uffici comunali sono scortesi”

di Paolo Rapeanu

L’aggressione a un’impiegata, avvenuta negli uffici comunali delle politiche sociali di via Sauro, da parte “di un uomo in preda all’esasperazione per il ritardo nell’erogazione del reddito di inclusione sociale regionale”, raccontata in esclusiva da Cagliari Online, accende il dibattito tra i nostri tantissimi lettori. E, se è pienamente confermata la solidarietà nei confronti della dipendente, c’è chi fa notare che, in generale, un po’ più di cortesia non guasterebbe. Come nel caso del commento di Marialuisa Piroddi: 84 anni, ex prof e anche assistente sociale, dice la sua tra i commenti nella pagina ufficiale Facebook del nostro giornale.

“Cari dipendenti di istituzioni, siate più cortesi (si tratta solo di CORTESIA ed io l’ho provato di persona) perché é questo il lavoro per il quale siete pagati. Ho visto di persone trattate con espressione di sufficienza, e alcune addirittura neppure ascoltate. Badate non è un’accusa! Ma una amara constatazione di certi dipendenti, in certi uffici. Non tutti i richiedenti sono uguali, per cui un po’ di “TOLLERANZA” in certi casi evita che si “TRASCENDA”.

Ultima modifica: 19 aprile 2018