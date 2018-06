Marco Carta dopo il concerto a Pula bacia Francesca, la ragazza down di 25 anni di Soleminis: una scena bellissima, un gesto di enorme affetto, che diventa virale sui social network. Momenti di grande e vera commozione. In tanti, non solo tra i fan di Marco Carta, apprezzano il buon cuore di questa mossa che ├Ę stata di vera solidariet├á, e non certamente mediatica. Per il cantante anche i ringraziamenti dell’associazione Charlibrown.

Ultima modifica: 3 giugno 2018