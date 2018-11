“Marciapiedi dissestati, a Oristano camminare è pericoloso”

Una passeggiata per le vie di Oristano si può rivelare molto pericolosa. Lo sa bene un anziano di 91 anni del posto, ricoverato in ospedale in seguito a una rovinosa caduta in strada, dopo essere inciampato in via Figoli a causa di un dissesto del marciapiede. A denunciare l’accaduto è Antonella, una testimone del fatto che si è prodigata, assieme ad altri passanti, per prestare soccorso all’anziano malcapitato. Non sarebbe il primo caso. Anzi. Sono davvero numerose le testimonianze che evidenziano il pericolo che si può correre camminando per le vie della città. “Ormai si è perso il conto, ieri è successo anche a mia madre” racconta una cittadina. E ancora: “I marciapiedi sono per lo più dissestati, pericolosi per anziani e no. Per non parlare della sporcizia; il percorso è una gimcana”. “Sono cinque sere di fila che inciampo”. “È veramente pietoso lo stato in cui versano le strade – racconta una mamma -io proprio poco tempo fa, alla trentaseiesima settimana è più di gravidanza, accompagnando mia figlia a scuola, ho preso una buca a “Sacro Cuore” e sono caduta a pancia in giù, ma la cosa più triste è che quando due mamme mi hanno aiutato a rialzarmi, un funzionario del comune innanzi a me ha osservato “signora stia attenta dove cammina”. Siamo veramente messi male; menomale io e il bimbo non abbiamo riportato conseguenze gravi. Giusto qualche graffio al ginocchio e dolore per la botta”.

Il signore in seguito alla caduta è stato trasportato al pronto soccorso dal 118 e ricoverato per accertamenti.

Ultima modifica: 15 novembre 2018