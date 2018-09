Marcella Marini, la consigliera comunale di Quartu pulisce la piazza: “Lo facciano tutti i politici”

Cittadinanza attiva presente. Marcella Marini, la consigliera comunale di Quartu pulisce la piazza in vista della festa.

E su Fb l’esponente del nuovo gruppo tutto in rosa “Quartu ieri oggi è domani” rivela: “Oggi venerdì 21 settembre, abbiamo dedicato il nostro tempo libero a ripulire la piazza Mons. Pala, in quanto domenica ospiterà la festa di San Pio da Pietrelcina.

Se questo gesto di civiltà viene da molti interpretato come propaganda elettorale, allora sapete che vi dico?

Ben vengano propagande elettorali così, non la cambierei di una virgola.

Invito tutti coloro intenzionati a candidarsi alle prossime elezioni Regionali, Comunali e Politiche a fare altrettanto.

Di leoni e leonesse da tastiera ne abbiamo piene le tasche e fin sopra i capelli.

Invito, chi ancora non lo fa, ad essere presente nei territori e in mezzo alla gente, a sporcarsi le mani e dedicare il proprio tempo libero a fare qualcosa di utile e significativo per la propria città.

Le parole stanno a zero sono i fatti quelli che contano”.

Ultima modifica: 21 settembre 2018