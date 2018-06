Maracalagonis, svolta nellâ€™inchiesta sulla morte di Luca Paulis: 3 persone indagate

Ci sono tre persone iscritte nel registro degli indagati dalla pm Rossana Allieri per la morte di Luca Paulis: come riporta L’Unione Sarda, si tratta di Paride Mura, l’ex moglie Gabriella Mainas e Daniele Vacca. Per gli investigatori, la morte del 28enne di Quartu sarebbe legata all’uso di sostanze stupefacenti. Ed è proprio Mura, sempre stando alle ricostruzioni degli investigatori, che il 29 maggio – due giorni prima del ritrovamento del corpo nelle campagne di Maracalagonis di Paulis – avrebbe trascorso la serata insieme a lui, facendo anche uso di droga. Mura si sarebbe poi sentito male, da qui si spiega il ricovero all’ospedale, chiedendo poi aiuto alla sua ex moglie per essere riportato a casa. La donna, poi, con l’aiuto di Daniele Vacca, avrebbe raggiunto le campagne nelle quali si trovava il corpo dell’operaio 28enne di Quartu per riprendere l’auto di Paride Mura. Sempre stando a quanto riporta L’Unione, Paride Mura è accusato di morte per via di un altro reato, cioè la cessione della droga, mentre la donna e Daniele Vacca per favoreggiamento e omissione di soccorso. Sentiti dagli inquirenti, i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Mura, invece, dovrebbe essere sentito nei prossimi giorni.