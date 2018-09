Un malore fatale lo ha stroncato davanti alla moglie: è morto così Demetrio Annis, ex carabiniere, che si trovava in sella sua amata bicicletta sulla strada per Maracalagonis. L’uomo abitava a Sinnai dove era molto conosciuto e stimato, aveva 56 anni ed era in pensione. Inutili i soccorsi e anche il tentativo di salvarlo con un defibrillatore. La tragedia è avvenuta ieri sera.

Ultima modifica: 7 settembre 2018