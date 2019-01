Maracalagonis, la disperazione di mamma Nicoletta: “Asia, dove sei finita? Torna subito a casa”

È ancora avvolta nella nebbia la scomparsa di tre ragazzi – due quindicenni e un ventunenne – che hanno fatto perdere le proprie tracce sabato scorso. Asia Pusceddu di Marcacalagonis e Davide Murgia di Decimomannu hanno quindici anni. Giovanni Mattia Onnis, di Decimomannu, ha invece ventuno anni. È di ieri il ritorno a casa dell’altra minore, adesso all’appello mancano solo loro tre. E Nicoletta Madau, madre di Asia, lancia un nuovo e disperato appello attraverso il nostro giornale: “Asia e Davide stanno insieme, mi sono sentita con la mamma del fidanzatino di mia figlia e nemmeno lei sa cosa pensare. Le ultime segnalazioni ricevute arrivano dalla zona del Nuorese”.

“Mia figlia”, dice la Madau, “sabato ha portato via con sé un pigiama e la sua piastra per capelli. Non so perché abbia fatto ciò, forse potrebbe trattarsi di una fuga premeditata ma anche su questo aspetto notizie dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Sia mia figlia sia Davide sono due bravi ragazzi, a loro e anche all’altro ragazzo imploro di farci avere un segnale quanto prima e, soprattutto, di ritornare a casa”. Per vedere un’altra foto di Asia e le fotografie degli altri due ragazzi scomparsi (Davide e Giovanni Mattia) basta cliccare qui