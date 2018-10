Manuele Fanutza, lo chef di Nuxis: “Pizza gratis a tutti, gli sfollati della Sulcitana stanno passando dal Sulcis”

Manuele Fanutza è un ristoratore di Nuxis. Ed è lì, dal cuore del Sulcis, che è rimasto l’unico passaggio possibile delle auto da Pula verso Cagliari, attraverso Teulada. E lui invita una pizza calda a tutti, mentre a Cagliari il locale Dorian Gray offre anche posto per un eventuale pernottamento. Ristoranti che diventano centri di accoglienza, locali notturni che si trasformano in alberghi nel nome della solidarietà. Ecco la bella storia di Manuele Fanutza da Nuxis: “Gentilissimi amici, Ho notato che a causa del crollo del ponte alla periferia di Cagliari molte persone residenti a Pula, residenti a Capoterra pur di tornare a casa stanno facendo dei giri grandissimi passando anche fino qui a Nuxis pur di rientrare a casa. Queste persone qualora avessero bisogno di riposare un pochino dal viaggio, mangiare qualcosina di caldo per aver un po piu’ di energia, possono venire da me ….. Saro ‘ lieto di offrirVi una buona pizza calda. Sono a disposizione”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018