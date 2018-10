Manuel Careddu, altro colpo di scena: arrestato un sesto ragazzo per avere soppresso il cadavere del giovane massacrato. Si tratta di Nicola Caboni, 19 anni di Ghilarza, accusato di occultamento di cadavere. La Procura di Oristano ha intercettato le sue parole con una microspia il giorno dopo l’omicidio del ragazzo di Macomer, a bordo della Fiat Punto di Christian Fodde, uno dei presunti autori materiali del delitto. “Io circa non cioè non lo so… non è un gioco… quello di ammazzare va bene… è il dopo”. Parole riportate anche dall’Ansa che aggiunge: “A bordo dell’utilitaria i due avrebbero parlato di quanto accaduto la notte precedente. “Il reato è quello lì non è che… non è che lo faccio (incomprensibile) in macchina”, prosegue l’intercettazione addebitata a Fodde, mentre Caboni risponde: “Adesso quelli si si, molto probabile che ti fottano…”. Caboni è accusato di complicità nell’avere nascosto il cadavere.

Ultima modifica: 23 ottobre 2018