Maltrattamenti in famiglia, escalation di violenza nel Cagliaritano e Sud Sardegna

Escalation di violenza e maltrattamenti in famiglia nel Cagliaritano e sud Sardegna. Durissimo lavoro per i carabinieri che nelle ultime ore sono intervenuti¬† a Cagliari, Iglesias, Monserrato e Sant’Antioco.

A Cagliari, ieri notte attorno alle 21:45 sono soccorsi in aiuto di una 47enne di Quartucciu a seguito di una violenta aggressione subita dal compagno. ¬†A Monserrato, attorno all’una in manette √® finito un 31enne, pregiudicato, dopo aver aggredito ripetutamente i genitori perch√© voleva il loro denaro. A Sant’Antioco, alle 22, hanno arrestato un 47enne per maltrattamenti in famiglia. Infine a Iglesias, attorno alle 00:40¬†¬†arresto di un 55enne, pregiudicato, dopo le continue vessazioni contro la moglie e per¬† oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale.

Ultima modifica: 10 giugno 2018