Maltratta la moglie e finisce in carcere a Sant’Antioco: nei guai un uomo di 47 anni. Ieri 9 giugno, alle ore 21.00 circa, i carabinieri della Stazione di Sant’Antioco e del Nucleo Operativo e Radiomobile di questa Compagnia CC di Carbonia, hanno tratto in arresto S.P. quarantasettenne di Sant’Antioco perch√© si √® reso responsabile di maltrattamenti in famiglia in danno della moglie. La stessa che da circa due anni subiva le angherie del marito, ha deciso di denunciare l’ennesimo episodio verificatosi nella serata di ieri. Il predetto e stato associato al carcere di Uta.

Ultima modifica: 10 giugno 2018