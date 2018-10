Maltempo, Università di Cagliari e Cittadella di Monserrato sbarrate per 24 ore: allerta arancione ma precauzioni “rosse”

In applicazione dell’ordinanza del sindaco del comune di Cagliari n. 62 del 17 ottobre 2018, fino alle ore 6 del mattino di venerdì 19 ottobre 2018 IN TUTTO L’ATENEO sono sospese le seguenti attività:

– attività didattiche (esempi: lezioni, esami, esercitazioni, seminari, laboratori, collaborazioni studentesche, Erasmus)

– biblioteche, aule studio e attività connesse

– segreterie studenti

– discussione delle lauree

– attività congressuali

Tutte le attività in qualche modo legate al servizio agli studenti e al pubblico interromperanno il servizio nelle ore indicate. Si dispone altresì la CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DELL’ATENEO situati nei comuni di Cagliari, Monserrato, Assemini, e la sospensione di tutte le attività da oggi 17 ottobre fino alle ore 6 del mattino di venerdì 19 ottobre 2018. Docenti e personale tecnico amministrativo non dovranno recarsi al lavoro e potranno usufruire di ferie o recupero orario. La Direzione del personale provvederà alla gestione della giornata di assenza fornendo maggiori dettagli. Per le necessità legate a servizi essenziali, i responsabili provvederanno a dare eventuali ulteriori disposizioni direttamente ai singoli lavoratori interessati. Terzi collaboratori dovranno adeguare le loro attività alla chiusura degli uffici.

Ultima modifica: 17 ottobre 2018