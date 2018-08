Maltempo, Tocco (FI): “Si chieda lo stato di calamitÃ  naturale per Pirri”

Per far fronte all’emergenza provocata dai recenti eventi alluvionali la Regione deve disporre delle risorse anche per la municipalità di Pirri. E’ il richiamo del consigliere regionale Edoardo Tocco (FI), che sollecita l’inserimento della frazione tra i centri colpiti dai nubifragi estivi: “Queste tempeste d’acqua nel mese di agosto, con acquazzoni e rovesci improvvisi – spiega l’esponente degli azzurri – hanno messo ancora una volta l’esigenza di un intervento urgente per ridurre il rischio alluvioni nella borgata del capoluogo. La Regione deve adoperarsi, sin dalla prossima finanziaria, per introdurre un capitolo per questa emergenza a Pirri”.

Non solo. “Il quartiere cagliaritano – aggiunge Tocco – ha subito ancora una volta danni ingenti su case e attività commerciali. Si ritiene quindi opportuno la richiesta dello stato di calamità naturale anche per la frazione della città. Un risarcimento dovuto anche per la mancata predisposizione di interventi risolutivi per scongiurare il rischio alluvioni”.

Ultima modifica: 30 agosto 2018