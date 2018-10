Maltempo, temporali in arrivo in tutta la Sardegna: allerta arancione, ecco le zone coinvolte. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso: a partire dalle ore 00:00 del 04.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 04.10.2018 un AVVISO di ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO E IDRAULICO (Codice GIALLO) sui bacini: CAMPIDANO e IGLESIENTE – a partire dalle ore 00:00 del 04.10.2018 e sino alle ore 09:00 del 04.10.2018 un AVVISO di ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO E/O IDRAULICO (Codice GIALLO) sul bacino: FLUMENDOSA – FLUMINEDDU – a partire dalle ore 09:00 del 04.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 04.10.2018 un AVVISO di ELEVATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice ROSSO) sul bacino: FLUMENDOSA – FLUMINEDDU – a partire dalle ore 09:00 del 04.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 04.10.2018 un AVVISO di MODERATA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO (Codice ARANCIO) sul bacino: FLUMENDOSA – FLUMINEDDU – a partire dalle ore 09:00 del 04.10.2018 e sino alle ore 23:59 del 04.10.2018 un AVVISO di ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO (Codice GIALLO) sui bacini: GALLURA e TIRSO Sulla base dell’Avviso di Avverse Condizioni Meteorologiche prot. n. 34852/2018 DEL 03.10.2018 recante la dicitura “NELLA GIORNATA DI DOMANI (4/10/2018) PRECIPITAZIONI DIFFUSE A CARATTERE TEMPORALESCO INTERESSERANNO LA SARDEGNA ORIENTALE E MERIDIONALE. IL FENOMENO RISULTERA’ PARTICOLARMENTE INTENSO SULLA PARTE SUD-ORIENTALE DELL’ISOLA CON TEMPORALI DIFFUSI ANCHE DI FORTE INTENSITA’.

Ultima modifica: 3 ottobre 2018