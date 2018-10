Maltempo, scuole chiuse ad Arborea. La sindaca Pintus: “Situazione di potenziale pericolo”

Il primo cittadino di Arborea, Manuela Pintus, ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. “A causa del permanere del maltempo e delle forti raffiche di vento anche per la giornata di domani, anche al fine di evitare che gli scuolabus debbano attraversare le strade del comprensorio in una situazione di potenziale pericolo, stiamo predisponendo un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, marted√¨ 30 ottobre”, dichiara la sindaca con una nota ufficiale.

A Oristano e in tutta la zona, infatti, si registrano numerosi alberi che sono stati sradicati dalla furia del vento e che, solo per casi fortuiti, non hanno causato danni alle persone. “Un grosso albero √® caduto nel pomeriggio, l’ho visto in diretta quando stavo passando io; aveva appena transitato il pullmino dell’asilo dei ragazzi a San Quirico vicino a Oristano” racconta Efisio Porcu, autore della foto. La carreggiata √® stata liberata quasi subito. L’albero √® stato rimosso con una motosega e un trattore. Stesso scenario si √® verificato dentro il cortile della scuola elementare del Sacro Cuore a Oristano, proprio di fronte all’uscita dei ragazzi che svolgono il tempo prolungato. Sempre a causa di alcuni tronchi e detriti, che hanno occupato i binari della ferrovia, per alcune ore i treni da e per Cagliari, circolanti per Oristano, hanno subito notevoli ritardi per consentire la rimozione delle ostruzioni dai binari.¬†Nel Sulcis iglesiente non va meglio. A Portoscuso, proprio in prossimit√† del comune, lo “storico” albero del pepe rosa non ha retto alle forti raffiche di vento. Si sono registrati in vari punti del centro abitato numerosi rami spezzati a ridosso di marciapiedi e strade.¬†Anche nel cortile dell’istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale in localit√† Turrighedda a Villacidro, grossi tronchi e un albero non hanno retto alle intemperie del maltempo.

Ultima modifica: 29 ottobre 2018