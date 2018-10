Caos maltempo in Sardegna, a Perd’e Sali saltano tutte le linee telefoniche. Impossibile comunicare con i cellulari, come racconta una lettrice di Cagliari Online, Claudia: “Siamo isolati, solo il wi-fi ci permette di comunicare tramite WhatsApp e Facebook. Dove vivo io non è allagato perchè sono in una strada in discesa, ma prima era allagato vicino casa”.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018