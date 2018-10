Maltempo, precauzione massima: scuole e uffici chiusi a Cagliari e hinterland

Scuole chiuse domani, giovedì 18 ottobre 2018, a Cagliari e in tanti altri Comuni, principalmente quelli della Città Metropolitana, ma non solo. Ecco l’elenco, in ordine alfabetico, delle amministrazioni comunali che, nelle prossime ore, dovranno firmare l’ordinanza: Assemini, Bari Sardo, Burcei, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Capoterra, Castiadas, Elmas, Gairo, Muravera, Posada, San Vito, Santadi, Sarroch, Sestu, Seui, Siniscola, Ternenia, Torpè, Uta, Villa San Pietro e Villaputzu. L’avviso-ordine arriva direttamente dalla Protezione Civile: in pratica, un’allerta arancione che va trattata come se fosse rossa, e i sindaci devono prendere le dovute precauzioni.

Il sindaco di Cagliari e della Città Metropolitana, Massimo Zedda, lo ha annunciato durante la seduta del Consiglio comunale, come confermano anche vari consiglieri di maggioranza e opposizione.

Ultima modifica: 17 ottobre 2018