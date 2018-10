I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti oggi ad Assemini in via Isonzo per il crollo di una casa. Fortunatamente i proprietari non erano sul posto al momento del crollo. La squadra dei vigili ha verificato i danni, causati dai numerosi nubifragi di questi giorni, e ha messo in sicurezza lo stabile.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018