Maltempo, l’Anas chiude alcune strade anche in Sardegna: ecco quali

Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando la Penisola, soprattutto al centro-nord. Le squadre e i tecnici Anas (gruppo FS Italiane) sono operativi su tutta la rete stradale di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della circolazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità . La Sala Situazioni nazionale e le sale operative locali assicurano il monitoraggio in tempo reale nonché il coordinamento con le Prefetture, la Protezione Civile e le Autorità competenti, anche in vista del peggioramento atteso per il pomeriggio.

Anas raccomanda la massima prudenza alla guida in caso di condizioni meteo avverse che possono ridurre fortemente la visibilità , l’aderenza e la capacità di frenata del veicolo. Si raccomanda inoltre l’uso dei dispositivi invernali, laddove previsto.

Al momento sono presenti limitazioni provvisorie al transito su alcune strade statali.

In Sardegna è chiusa in via precauzionale la strada statale 200 “dell’Anglona”, nel territorio di Castelsardo (km 29) in provincia di Sassari.

Sulla strada statale 197 “di San Gavino e del Flumini” il traffico è rallentato per allagamenti tra Gesturi e Nuragus (dal km 45,000 al km 59,000) in provincia del Sud Sardegna.

Sulla strada statale 292 “Nord Occidentale Sarda” il traffico è rallentato tra Riola Sardo e Nurachi (tra il km 116,000 e il km 119,500 ) in provincia di Oristano, a causa di una forte grandinata.

Si segnala infine traffico rallentato anche sulla strada statale 129 “Trasversale Sarda” per la presenza di fango e detriti sul piano viabile nei pressi dell’abitato di Nuoro

