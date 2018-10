Maltempo nel cagliaritano, aerei bloccati in pista, la testimonianza di Sara Melis di Villaspeciosa:

“Bloccati da circa un’ora e mezza i passeggeri del volo Ryanair Cagliari – Treviso che sarebbe dovuto partire alle 10.30. Siamo in pista ma la torre di controllo non dĂ l’ok per il rifornimento e per il decollo a causa del maltempo. Con noi molti bambini piccoli e anziani”.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018