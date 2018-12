Maltempo e paura a Iglesias. A causa del forte vento alcuni calcinacci si sono staccati dal cornicione di un edificio in piazza Oberdan e sono precipitati al suolo. Nessun ferito. In serata l’intervento dei Vigili del fuoco, che, arrivati da Cagliari, hanno messo in sicurezza l’edificio.

