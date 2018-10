Maltempo, FI e FdI: “Aiuti immediati, intervenga il Genio Militare”

“Il governo deve intervenire immediatamente per sostenere concretamente la Sardegna, che nelle scorse ore √® stata colpita da un’ondata di maltempo senza precedenti. A Uta una cinquantina di persone √® gi√† stata evacuata, mentre il ponte di ferro tra Muravera e San Vito √® stato chiuso a causa dell’innalzamento dei livelli dell’acqua. Per ripristinare la viabilit√†, a mio avviso, serve un immediato intervento da parte del genio militare, specialmente all’altezza della SS 195 che collega Cagliari con Capoterra. Particolarmente preoccupante √® la situazione nella parte meridionale dell’isola, dove in prossimit√† della diga del Cixerri si √® gi√† in stato di preallerta. La Sardegna deve essere sostenuta con aiuti immediati, o la situazione potrebbe sfuggire di mano”. Lo afferma Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia.

La grave e critica situazione che la Sardegna sta vivendo a causa del maltempo, con la notizia di una donna dispersa e le strade interrotte e sempre pi√Ļ in condizioni di impraticabilit√†, √® arrivata alla Camera dei Deputati con la richiesta al Governo, da parte del Deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, di attivare immediatamente lo stato di Calamit√† naturale e richiedendo l’intervento dei vari reparti delle Forze Armate specializzati negli interventi in caso di queste calamit√†.

Deidda ha ricordato il crollo dell’asfalto della Sulcitana, di molte strade provinciali e cittadine. La richiesta ha trovato accoglimento dal Presidente della Camera di turno, l’on Rosato

Ultima modifica: 11 ottobre 2018