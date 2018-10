Maltempo, danni a Costa Rei: canali esondati e auto bloccate del fango

Vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono ancora a lavoro nel comune di Costa Rei. La nuova ondata di maltempo ha creato non pochi disagi, quelli più significativi in zona “Piscinas” e in zona “Eoss village”,sul posto varie squadre dei Vigili del Fuoco tra cui il nucleo G.O.S (Gruppo Operativo Speciale) che da stamani ha effettuato diversi interventi di pulizia canali, che minacciavano di esondare e veicoli bloccati dal fango, sempre in zona Costa Rei.

Continuano le ricerche della persona scomparsa a Castiadas. A coordinare le ricerche un UCL (unità di crisi locale) con i Vigili specializzati TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che stanno analizzando il territorio sia con le procedure standard che con le immagini geo referenziate realizzate dagli specializzati SAPR (sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e due squadre GOS (Gruppo Operativo Speciale) che con i mezzi meccanici continuano a rimuovere gli accumuli di legna nelle varie anse del fiume dove potrebbe essere finito il malcapitato spinto dalla furia dell’acqua

