Maltempo: allerta meteo fino a domani notte

Rischio idrogeologico e idraulico. Arriva l’allerta della Protezione civile. Dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani sulla Sardegna persisterà il rischio di temporali sparsi anche di forte intensità con cumulati che localmente potranno essere anche molto elevati. I fenomeni saranno accompagnati da attività elettrica e ed a improvvise raffiche di vento. Per i bacini di Campidano e Iglesiente ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Moderata criticità per Flumendosa e Gallura.

Ultima modifica: 19 settembre 2018