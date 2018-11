Maltempo ad Arborea, la sindaca Manuela Pintus chiude le scuole

Per la giornata di domani il sindaco di Arborea, Manuela Pintus, dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Con un’ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura degli istituti poiché “la situazione è instabile a causa del maltempo persistente, delle forti piogge previste per questa notte e del forte vento previsto per tutta la mattina di domani. Come deciso, anche in precedenza nel corso di eventi meteorologici come questi, si rende necessario – spiega il primo cittadino – chiudere le scuole per evitare di mettere a rischio la sicurezza dei nostri studenti, degli accompagnatori e degli autisti.

Venti e piogge purtroppo non ci concedono tregua e non possiamo escludere che possano indebolire la stabilità di alcune grandi piante del territorio”.

Ultima modifica: 26 novembre 2018