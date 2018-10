Maltempo a Cagliari, disagi sull’Asse Mediano: allagamenti tra viale Marconi e via Cadello

di Paolo Rapeanu

Pioggia a intermittenza su Cagliari. Dopo gli acquazzoni delle prime ore della mattina, il cielo ha concesso solo una brevissima tregua. Dal cielo sta pian piano ritornando a cadere acqua, e ci sono disagi per gli automobilisti soprattutto nella zona di via Cadello e dell’Asse Mediano. La corsia che “collega” sin da viale Marconi alla biforcazione tra Cagliari e Pirri √® allagata in pi√Ļ tratti. E per le prossime ore il tempo non sembra promettere nulla di buono.

Stando agli aggiornamenti del meteorologo Antonio Mura, e alle immagini del satellite Sat 24, “si sospetta che sia in formazione un ciclone mediterraneo, con un’altra banda di precipitazioni che si avvicinano alla Sardegna meridionale da sud-est”.

Ultima modifica: 18 ottobre 2018