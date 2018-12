Malore sul volo Bologna-Cagliari, passeggero salvato da un pediatra di Carbonia

Un passeggero “di circa settant’anni” ha avuto un malore, oggi, sul volo Ryanair Bologna-Cagliari. Fortunatamente, in un sedile poco distante dal suo c’era un medico di Carbonia, Paolo Zandara, 66 anni. L’uomo, pediatra, è intervenuto subito: “Mi sono qualificato e ho adagiato l’anziano su un lato, per farlo riprendere a respirare bene. Aveva le pupille dilatate e, a tratti, si dimenava, era chiaro che non fosse cosciente”, racconta, contatto da Cagliari Online, il medico.

L’aereo è stato fatto atterrare a Olbia: “All’arrivo c’era il personale medico che si è preso cura del signore”.

Ultima modifica: 28 dicembre 2018