Malaga, corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen: si scava un tunnel orizzontale

Una corsa contro il tempo per salvare il piccolo Yulen, di due anni e mezzo, intrappolato da domenica pomeriggio in un pozzo in Spagna, nella provincia di Malaga. Il bimbo stava giovando con il cugino quando è caduto in un pozzo profondo 100 metri e largo solo 25 centimetri.

Oltre cento soccorritori impegnati nella sua ricerca hanno anche iniziato a scavare un tunnel orizzontale per tentare di arrivare al punto esatto dove si troverebbe il bambino, che però non comunica. Solo all’inizio si era udito un flebile pianto poi più nulla. Si lavora giorno e notte.

I genitori, come ovvio, sono disperati. Un’altra tragedia li aveva colpiti solo due anni fa quando a causa di un malore era morto il loro primogenito di tre anni, colpito da un infarto mentre giocava in spiaggia. Una drammatica vicenda che ricorda tristemente quella di Alfredino Rampi, avvenuta nel 1981, a Vermicino. I soccorsi per tre giorni tentarono di liberarlo, senza però riuscirvi.

Ultima modifica: 15 gennaio 2019