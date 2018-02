Mail Boxes Etc. organizza 2 workshop in Sardegna su franchising Mbe e bando “Resto al Sud”

Mail Boxes Etc. organizza due incontri in Sardegna per parlare del Franchising MBE e del Bando “Resto al Sud”. Sassari – 8 febbraio 2018 Cagliari – 9 febbraio 2018. Il Bando “Resto al Sud” ha una dotazione finanziaria di 1.250 milioni di euro e si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliano sviluppare un business legato alla produzione di beni e servizi nelle regioni Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Caterina Laporta, Retail Network Development Supervisor di MBE afferma: “Il bando è un’occasione professionale unica per numerosi giovani che vivono in Sardegna o vorrebbero tornarci con un proprio progetto imprenditoriale. Nel corso del workshop si parlerà delle condizioni dell’incentivo e del format imprenditoriale della Rete Mail Boxes Etc.

Le agevolazioni del Bando “Resto Al sud” coprono il 100% delle spese e prevedono:

• contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa

• finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI

Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento. Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis.

Eventi gratuiti, previa registrazione

Sassari, 8 febbraio 2018

Hotel Grazia Deledda-Viale Dante 47 Sassari

https://www.mbe-franchising.it/it/registrazione-evento/1114224187

Cagliari, 9 febbraio 2018

https://www.mbe-franchising.it/it/registrazione-evento/2053569335

T-Hotel Via dei Giudicati 66 Cagliari

